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Masappadi Case: നിർണ്ണായക തെളിവുകൾ ഇഡിയുടെ കൈകളിൽ; മാസപ്പടി കേസിൽ വീണയ്ക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു?

Masappadi Case: ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ കൂടി മുൻ നിർത്തിയാകും വീണ വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക.

Written ByKarthika V
Published: Jun 24, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:43 PM IST
Masappadi Case: നിർണ്ണായക തെളിവുകൾ ഇഡിയുടെ കൈകളിൽ; മാസപ്പടി കേസിൽ വീണയ്ക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു?
Image Credit: veena vijayan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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