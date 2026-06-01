തിരുവനന്തപുരം: വിരമിക്കൽ ദിനത്തിൽ തന്നെ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. കൊല്ലം ആർടി ഓഫീസിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജികെ അജയകുമാറിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. വിരമിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് സസ്പെൻഷൻ. ലൈസൻസ് വിതരണ ചുമതല ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകാരെ ഏൽപ്പിച്ച വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങാനിരിക്കേയാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് വിതരണത്തിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. വിദേശ ലൈസൻസുള്ളവർക്ക് തത്തുല്യ ലൈസൻസ് നൽകാനുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് അനധികൃതമായി ലൈസൻസ് നൽകിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
കാറിന്റെ വിദേശ ലൈസൻസുമായി വരുന്നവർക്ക് ഇരുചക്രവാഹന ലൈസൻസു കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആശ്രാമത്തെ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിന്റെ കംപ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് വാഹൻ-സാരഥി സോഫ്റ്റ്വേറിൽ പ്രവേശിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിരമിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നതിന് സസ്പെൻഷൻ വൈകിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന് കമ്മീഷണർ ഇടപെട്ടതോടെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്.
