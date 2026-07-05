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Amburi Accident: ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസായി; അമ്പൂരിൽ ട്രാവലർ കയറി മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസായതാണ് അപകട കാരണം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 05, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:07 PM IST
Amburi Accident: ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസായി; അമ്പൂരിൽ ട്രാവലർ കയറി മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Image Credit: Accident | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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