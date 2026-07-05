/Amburi Accident: ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസായി; അമ്പൂരിൽ ട്രാവലർ കയറി മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അമ്പൂരി: വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ മൂന്ന് വയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കാട്ടാക്കട കൊറ്റംമ്പള്ളി സ്വദേശികളായ അനു പ്രസാദ്, നിസ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഋഗ്വേദയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. അമ്പൂരി കുറിച്ചിക്കാട് പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തുകൂടി കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.
മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. വാഹനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനിടെ, വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസായി മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണംവിട്ട വാഹനം അവിടെ നിന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ഉടൻ തന്നെ കാട്ടാക്കട നെയ്യാർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
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