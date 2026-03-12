English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • ‌Vellappally Natesan: എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നീക്കി ഹൈക്കോടതി; ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം അയോഗ്യർ

‌Vellappally Natesan: എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നീക്കി ഹൈക്കോടതി; ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം അയോഗ്യർ

പ്രൊഫ. സാനു മാസ്റ്റർ, അഡ്വ. എസ് ചന്ദ്രസേനൻ എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 12, 2026, 12:47 PM IST
  • 2024 മുതലുള്ള കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
  • ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, പ്രസിഡന്‍റ് എം എൻ സോമൻ, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി അരയാക്കണ്ടി സന്തോഷ് തുടങ്ങി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ 170 പേരും അയോ​ഗ്യരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Read Also

  1. LPG gas shortage crisis: പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടുന്നു, സ്കൂളുകളിൽ വിറകടുപ്പുകൾ, ശ്മശാനങ്ങളും പൂട്ടേണ്ട സ്ഥിതി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
7
Mars Transit
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
‌Vellappally Natesan: എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നീക്കി ഹൈക്കോടതി; ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം അയോഗ്യർ

കൊച്ചി: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ എസ്എന്‍ഡിപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി ഹൈക്കോടതി. വെള്ളാപ്പള്ളിയടക്കം എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും എസ്എന്‍ഡിപി യോഗത്തിൽ നിന്നും അയോ​ഗ്യരാക്കി. പ്രൊഫ. സാനു മാസ്റ്റർ, സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വ. എസ് ചന്ദ്രസേനൻ എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

Add Zee News as a Preferred Source

2024 മുതലുള്ള കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, പ്രസിഡന്‍റ് എം എൻ സോമൻ, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി അരയാക്കണ്ടി സന്തോഷ് തുടങ്ങി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ 170 പേരും അയോ​ഗ്യരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: Kollam News: കൊല്ലത്ത് ഗർഭിണി ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ

കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി എസ്എന്‍ഡിപി യോഗത്തിന്‍റെ വാർഷിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇവർ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി അക്കൗണ്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാത്തപക്ഷം അയോഗ്യരാക്കാം എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. 2014 മുതൽ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഡിൻ നമ്പർ ഇല്ലെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Vellappally NatesanSNDP YogaMSNDP Yogam General Secretaryവെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

Trending News