‌Vellappally Natesan: എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നീക്കി ഹൈക്കോടതി; ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം അയോഗ്യർ

കൊച്ചി: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ എസ്എന്ഡിപി ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി ഹൈക്കോടതി. വെള്ളാപ്പള്ളിയടക്കം എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും എസ്എന്ഡിപി യോഗത്തിൽ നിന്നും അയോഗ്യരാക്കി. പ്രൊഫ. സാനു മാസ്റ്റർ, സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വ. എസ് ചന്ദ്രസേനൻ എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
2024 മുതലുള്ള കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, പ്രസിഡന്റ് എം എൻ സോമൻ, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി അരയാക്കണ്ടി സന്തോഷ് തുടങ്ങി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ 170 പേരും അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി എസ്എന്ഡിപി യോഗത്തിന്റെ വാർഷിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇവർ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി അക്കൗണ്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാത്തപക്ഷം അയോഗ്യരാക്കാം എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. 2014 മുതൽ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഡിൻ നമ്പർ ഇല്ലെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.
