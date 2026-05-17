/Vellappally Natesan: 'യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും മുൻപേ ലീഗ് ഭരണം തുടങ്ങി'; മലബാർ കലാപവും മാറാടും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കടന്നാക്രമണം!

ലീഗിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. സമുദായത്തെ തകർക്കാൻ വരുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വെളളാപ്പള്ളി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.
ആലപ്പുഴ: യോഗനാദം എഡിറ്റോറിയലിൽ മുസ്ലീം ലീഗിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. മലബാർ കലാപവും മാറാടും മറക്കില്ലെന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധികാരം ഉറപ്പായതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയിലേക്ക് ലീഗ് മാറിയെന്ന ആരോപണമാണ് ലേഖനത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലീഗിന്റെ മതേതര നിലപാടിനെ എതിർക്കുന്നവരെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധരാക്കി. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വർഗീയതയെ എതിർത്തതിന് തന്നെ തെരുവിൽ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും ലേഖനത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലീഗ് കേരളം ഭരിച്ചുതുടങ്ങി. ഭരണത്തിൻ്റെ മറവിൽ മതതീവ്രവാദികൾക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കുകയാണ് ശ്രമം. ഇതിന് സർക്കാർ കൂടി കൂട്ട് നിൽക്കുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്നു. മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ മുഖ്യശത്രുക്കൾ ജി. സുകുമാരൻ നായരും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമാണ്.
കെ എം ഷാജിക്കെതിരെയും ലേഖനത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന നേതാവാണ് ഷാജിയെന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ഷാജിയെ മന്ത്രി ആക്കിയാൽ മതസൗഹാർദം പൂത്തുലയുമെന്നാണ് ലീഗിന്റെ നിലപാടെന്നും പരിഹാസം. മതേതര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ ഉടുമുണ്ട് അഴിഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗ് അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.