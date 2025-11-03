English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vice President Kerala visit: ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും; തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

Vice President Kerala visit: ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും; തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

Vice President Kerala visit: തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം കൊല്ലത്ത് എത്തുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 3, 2025, 11:27 AM IST
  • നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സന്ദർശിക്കും.
  • ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയായ ശേഷമുള്ള സിപി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആദ്യ കേരള സന്ദര്‍ശനമാണിത്.

Vice President Kerala visit: ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും; തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം കൊല്ലത്ത് എത്തുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ അർലേക്കർ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, മന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കയർ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി സംവദിക്കും. നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സന്ദർശിക്കും. ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയായ ശേഷമുള്ള സിപി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആദ്യ കേരള സന്ദര്‍ശനമാണിത്.

ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കൊല്ലം സന്ദര്‍ശനം മുന്‍നിര്‍ത്തി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതല്‍ വൈകീട്ട് ആറുവരെ കൊല്ലം നഗരത്തില്‍ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്കു പോകേണ്ട വാഹനങ്ങളും ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകണ്ട വാഹനങ്ങളും പൂര്‍ണമായും ബൈപ്പാസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് നഗരത്തിലെത്തേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ എസ്എന്‍ കോളേജ് ജംങ്ഷന്‍വഴി റെയില്‍വേ ഓവര്‍ബ്രിഡ്ജ് കയറി കൊച്ചുപിലാമൂട് ബീച്ച് റോഡ്, വാടി, വെള്ളയിട്ടമ്പലംവഴി ആല്‍ത്തറമൂട് ബൈപ്പാസില്‍ എത്തണം. ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തുനിന്ന് നഗരത്തിലെത്തേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ ആല്‍ത്തറമൂടുനിന്നു തിരിഞ്ഞ് വെള്ളയിട്ടമ്പലം, വാടി, ബീച്ച് റോഡ്, കൊച്ചുപിലാംമൂട് ആര്‍ഒബി, എസ്എന്‍ കോളേജ് വഴി പോകണം.

അഞ്ചാലുംമൂട്ടില്‍നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്കു വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കടവൂര്‍ ജംങ്ഷനില്‍ എത്തി വലത്തേക്കു തിരിഞ്ഞ്, കുരീപ്പുഴ പാലം, ആല്‍ത്തറമൂട് വഴി ദേശീയപാതയില്‍ എത്തി വെള്ളയിട്ടയമ്പലം, വാടി ബീച്ച് റോഡ് വഴി നഗരത്തില്‍ എത്തണം.കൊല്ലം നഗരത്തില്‍നിന്ന് അഞ്ചാലുംമൂട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ജങ്ഷന്‍ വെള്ളയിട്ടമ്പലം, ആല്‍ത്തറമൂട് വഴി ബൈപ്പാസില്‍ എത്തി വലത്തോട്ടുതിരിഞ്ഞ് കുരീപ്പുഴ പാലം കടവൂര്‍വഴി അഞ്ചാലുംമൂട്ടിലേക്ക് പോകണം. നിയന്ത്രണസമയത്ത് ആശ്രാമം, ചിന്നക്കട, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, ചെമ്മാന്‍മുക്ക് റോഡിലും താലൂക്ക്, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ജങ്ഷന്‍, തേവള്ളി, കടവൂര്‍വരെയുള്ള റോഡിലും ഗതാഗതമോ പാര്‍ക്കിങ്ങോ അനുവദിക്കില്ല. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തേണ്ടവര്‍ കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട റോഡിലുള്ള രണ്ടാം ടെര്‍മിനല്‍ ഉപയോഗിക്കണം.

ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിമുതല്‍ വൈകീട്ട് ആറ് വരെയും നാലിന് രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5.30 മണി വരേയുമാണ് നിയന്ത്രണം. മൂന്ന്, നാല് തീയതികളില്‍ ശംഖുംമുഖം, വലിയതുറ, പൊന്നറ, കല്ലുംമൂട്, ഈഞ്ചയ്ക്കല്‍, അനന്തപുരി ആശുപത്രി, ഈഞ്ചയ്ക്കല്‍, മിത്രാനന്ദപുരം, എസ്പി ഫോര്‍ട്ട്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാര്‍ക്ക്, തകരപ്പറമ്പ് മേല്‍പ്പാലം, ചൂരക്കാട്ടുപാളയം, തമ്പാനൂര്‍ ഫ്‌ലൈഓവര്‍, തൈയ്ക്കാട്, വഴുതയ്ക്കാട്, വെള്ളയമ്പലം,കവടിയാര്‍ റോഡിലാണ് നിയന്ത്രണം. നാലിന് വെള്ളയമ്പലം, കവടിയാര്‍, കുറവന്‍കോണം, മരപ്പാലം, പട്ടം, പൊട്ടക്കുഴി, മുറിഞ്ഞപാലം, കുമാരപുരം, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഫ്‌ലൈഓവര്‍, ശ്രീചിത്ര റോഡിലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. 

