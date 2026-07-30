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VD Satheesan: പുനർജനി കേസിൽ വി.ഡി. സതീശന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകി വിജിലൻസ്; കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ചെന്നിത്തല

CM VD Satheesan: വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കേസ് നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:10 PM IST
VD Satheesan: പുനർജനി കേസിൽ വി.ഡി. സതീശന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകി വിജിലൻസ്; കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ചെന്നിത്തല
Image Credit: VD Satheesan

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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VD Satheesan: പുനർജനി കേസിൽ വി.ഡി. സതീശന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകി വിജിലൻസ്; കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ചെന്നിത്തല
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