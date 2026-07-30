/VD Satheesan: പുനർജനി കേസിൽ വി.ഡി. സതീശന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകി വിജിലൻസ്; കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: പുനർജനി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ വി.ഡി. സതീശന് വിജിലൻസിന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്. വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കേസ് നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
2018-ലെ പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുതിയവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പുനർജനി പദ്ധതിയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് മുൻ സർക്കാരാണ് വി.ഡി. സതീശനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. വിജിലൻസ് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വകുപ്പ് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഈ കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിടാൻ വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിരുന്നുവെന്നും, ഫയലുകൾ മുഴുവൻ വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷമാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ ചെന്നിത്തല, ആരോപണങ്ങളിൽ സതീശന് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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