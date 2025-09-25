English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wayanad Rehabilitation: മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കായുള്ള ടൗൺഷിപ്പിൽ അനർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം

Wayanad Rehabilitation Vigilance Investigation: അന്തിമ ലിസ്റ്റിൽ ദുരന്തബാധിതർ അല്ലാത്തവരെ പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ വിജിലൻസിന് ജനശബ്ദം ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 25, 2025, 05:01 PM IST
  • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ വ്യാപക തിരിമറി നടന്നതായിട്ടാണ് ജനശബ്ദം ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വാദം
  • ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും അനുമതി കിട്ടിയാൽ ഉടൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ നീക്കം

Wayanad Rehabilitation: മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കായുള്ള ടൗൺഷിപ്പിൽ അനർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം

വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കായുള്ള ടൗൺഷിപ്പിൽ അനർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ അന്വേഷണത്തിനൊരുങ്ങി വിജിലൻസ്. അന്തിമ ലിസ്റ്റിൽ ദുരന്തബാധിതർ അല്ലാത്തവരെ പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ വിജിലൻസിന് ജനശബ്ദം ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

451 പേരാണ് മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾ ദുരന്ത ബാധിതരുടെ പുനരുധിവാസ ലിസ്റ്റിൽ ആകെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പൂർണ്ണമായും അർഹതപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നതിനിടെ 49 പേരെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് 451 കുടുംബങ്ങൾ എന്ന സംഖ്യയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ വ്യാപക തിരിമറി നടന്നതായിട്ടാണ് ജനശബ്ദം ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വാദം.

ദുരന്തബാധിതരല്ലാത്തവരും മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി വീട്ടിലുള്ളവരും ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. ഒരു വീട്ടിൽ കുടുംബസമേതം താമസിച്ചിരുന്ന പലരും പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയ രേഖകളുടെ സഹായത്തോടെ ടൗൺഷിപ്പിൽ ഒന്നിലധികം വീടുകൾക്ക് അർഹത നേടി.

അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 49 പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ 12 പേരും അനർഹരാണെന്നും 173 പേർ ഇപ്പോഴും ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിന് പുറത്താണെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത വേണമെന്നാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിൻറെ ആവശ്യം.

അതേസമയം പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണത്തിൽ ചില റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ദുരന്തബാധിതർ അല്ലാത്തവരെ പോലും ടൗൺഷിപ്പ് അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും അനുമതി കിട്ടിയാൽ ഉടൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ നീക്കം.

