VD Satheesan: പുനർജനി പദ്ധതി; വി.ഡി. സതീശനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം, ശുപാർശ ചെയ്ത് വിജിലൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: പുനർജനിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ. പുനർജ്ജനി പദ്ധതിയുടെ വിദേശ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ ശുപാർശ. ശുപാർശ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. ഒരു വർഷം മുൻപ് മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ യോഗേഷ് ഗുപ്ത സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തത്.
സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി തേടി പിന്നീട് വിദേശത്ത് പോയി പണം സ്വരൂപിച്ചതും അത് കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചതും വഴി എഫ്.സി.ആർ.എ (FCRA) നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2010-ലെ എഫ്.സി.ആർ.എ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 (2) (എ) പ്രകാരം സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ, നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 41 പ്രകാരം ഒരു എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്പീക്കർ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
പുനർജ്ജനി പദ്ധതിക്കായി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 'മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ' എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. യുകെയിൽ നിന്നും വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് 22,500 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 19,95,880.44 രൂപ) സമാഹരിച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'മിഡ്ലാൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എയ്ഡ് ട്രസ്റ്റ്' എന്ന എൻജിഒ വഴിയാണ് മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ പണം കൈമാറിയത്. യുകെയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പ്രളയബാധിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് നെയ്ത്തുയന്ത്രം വാങ്ങാൻ 500 പൗണ്ട് വീതം സംഭാവന നൽകണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വിജിലൻസ് ഇതിന് തെളിവായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
