English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • VD Satheesan: പുനർജനി പദ്ധതി; വി.ഡി. സതീശനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം, ശുപാർശ ചെയ്ത് വിജിലൻസ്

VD Satheesan: പുനർജനി പദ്ധതി; വി.ഡി. സതീശനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം, ശുപാർശ ചെയ്ത് വിജിലൻസ്

വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി 'മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ' എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചിരുന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:31 AM IST
  • പുനർജ്ജനി പദ്ധതിയുടെ വിദേശ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ ശുപാർശ.
  • ശുപാർശ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.

Read Also

  1. Thrissur Railway Station Fire: തൃശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെ പാർക്കിം​ഗ് സ്ലോട്ടിൽ വന്‍ തീപിടിത്തം; നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു

Trending Photos

Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
10
guru chandra yuti
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില! ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? സ്വർ‌ണനിരക്ക് അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില! ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? സ്വർ‌ണനിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
VD Satheesan: പുനർജനി പദ്ധതി; വി.ഡി. സതീശനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം, ശുപാർശ ചെയ്ത് വിജിലൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: പുനർജനിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ. പുനർജ്ജനി പദ്ധതിയുടെ വിദേശ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ ശുപാർശ. ശുപാർശ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. ഒരു വർഷം മുൻപ് മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ യോഗേഷ് ഗുപ്ത സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി തേടി പിന്നീട് വിദേശത്ത് പോയി പണം സ്വരൂപിച്ചതും അത് കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചതും വഴി എഫ്.സി.ആർ.എ (FCRA) നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2010-ലെ എഫ്.സി.ആർ.എ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 (2) (എ) പ്രകാരം സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ, നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 41 പ്രകാരം ഒരു എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്പീക്കർ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

Also Read: Venezuela US Tensions: വെനസ്വേല അമേരിക്ക ഭരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; മഡൂറോയെ ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു, വിചാരണ നേരിടും, ജാഗ്രതയോടെ വീക്ഷിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ

പുനർജ്ജനി പദ്ധതിക്കായി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 'മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ' എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. യുകെയിൽ നിന്നും വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് 22,500 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 19,95,880.44 രൂപ) സമാഹരിച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'മിഡ്‌ലാൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എയ്ഡ് ട്രസ്റ്റ്' എന്ന എൻജിഒ വഴിയാണ് മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ എഫ്‌സിആർഎ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ പണം കൈമാറിയത്. യുകെയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പ്രളയബാധിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് നെയ്ത്തുയന്ത്രം വാങ്ങാൻ 500 പൗണ്ട് വീതം സംഭാവന നൽകണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വിജിലൻസ് ഇതിന് തെളിവായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Punarjani ProjectV.D. SatheesanVigilanceവി.ഡി. സതീശൻപുനർജനി പദ്ധതി

Trending News