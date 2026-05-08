Vijay TVK: 120 തികച്ചു; തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും

Vijay TVK: നാളെ 11 മണിക്ക് നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുക

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 8, 2026, 09:14 PM IST
  • തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ സർക്കാർ രൂപികരിക്കാനായി വിജയ് ലോക്ഭവനിലെത്തി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
  • മൂന്നാം തവണയാണ് ഗവർണറെ കാണാൻ വിജയ് ലോക്ഭവനിലെത്തിയത്.
  • ആദ്യ രണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ചയിലും 118 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കത്ത് എവിടെ എന്ന് ഗവർണർ ചോദിച്ചു.
  • എന്നാൽ മൂന്നാം തവണ 120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചാണ് വിജയ് എത്തിയത്.

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. നാളെ 11 മണിക്ക് നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുക. തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ സർക്കാർ രൂപികരിക്കാനായി വിജയ് ലോക്ഭവനിലെത്തി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. മൂന്നാം തവണയാണ് ഗവർണറെ കാണാൻ വിജയ് ലോക്ഭവനിലെത്തിയത്. ആദ്യ രണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ചയിലും 118 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കത്ത് എവിടെ എന്ന് ഗവർണർ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ മൂന്നാം തവണ 120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചാണ് വിജയ് എത്തിയത്.

ഇതിന് ശേഷമാണ് ലോക്ഭവൻ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്കുള്ള അനുവാദം നൽകിയത്. 108 എംഎൽഎമാരുള്ള ടിവികെക്ക് കോൺഗ്രസ് 5, സിപിഎം 2, സിപിഐ 2, മുസ്ലിം ലീഗ് 2, വിസികെ 1, എന്നീ എംഎൽഎമാരാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗവർണർക്ക് പിന്തുണക്കത്ത് കൈമാറിയതോടെ വിജയ്‌യുടെ സർക്കാർ രൂപികരണം ഇനിയും വൈകിക്കാനാകില്ല. ഗവർണറെ കണ്ടിറങ്ങിയ വിജയ്, നന്ദി അറിയിക്കാനായി സിപിഎം, സിപിഐ, ലീഗ്, വിസികെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.

