  • Malayalam News
  • Kerala
  • Idukki News: ഇടുക്കിയിൽ വൈറൽ പനി, മഞ്ഞപ്പിത്തം, മലേറിയ; ഒരു മാസത്തിനിടെ ചികിത്സ തേടിയത് 5983 പേർ

Idukki News: ഇടുക്കിയിൽ വൈറൽ പനി, മഞ്ഞപ്പിത്തം, മലേറിയ; ഒരു മാസത്തിനിടെ ചികിത്സ തേടിയത് 5983 പേർ

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയവരുടെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 3, 2026, 12:14 PM IST
  • ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വൈറൽ പനിയുൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ച വ്യാധികൾ പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
  • കൂടുതൽ പേർക്കും വൈറൽ പനിയാണ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത്

  Malaria: മലപ്പുറത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേർക്ക് മലമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

Idukki News: ഇടുക്കിയിൽ വൈറൽ പനി, മഞ്ഞപ്പിത്തം, മലേറിയ; ഒരു മാസത്തിനിടെ ചികിത്സ തേടിയത് 5983 പേർ

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വൈറൽ പനിയുൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ച വ്യാധികൾ പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ പേർക്കും വൈറൽ പനിയാണ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.    

ഗോവയിൽ നിന്നും വിദേശ മദ്യം കടത്തിയ കേസിൽ യുവാവിന് 3 വർഷം തടവും പിഴയും

ഇത് മാത്രമല്ല ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി, ചിക്കന്‍പോക്‌സ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവയും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.  നിലവിൽ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണം ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടാല്‍ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇടുക്കിയിൽ ഈ വർഷം വൈറൽ പനി ബാധിച്ചത് 5983 പേർക്കാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയവരുടെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ കണക്ക് കൂടി നോക്കിയാൽ പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർധിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജില്ലയിൽ 36 കുട്ടികൾക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് സ്‌ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവരിൽ കൂടുതലും പെരുവന്താനം പഞ്ചായത്തിലുള്ളവരാണ്.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി. ഇത് കൂടാതെ ക ല്ലാര്‍വട്ടയാര്‍, മുട്ടം, തട്ടക്കുഴ, കാഞ്ചിയാര്‍, വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍, കഞ്ഞിക്കുഴി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പത്തു പേര്‍ക്ക് എലിപ്പനിയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.     

ദേവികുളം, വാത്തിക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 24 പേര്‍ക്ക് മലേറിയ പിടിപെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കിയില്‍ പലയിടത്തും കുട്ടികളില്‍ മുണ്ടി നീര് രോഗവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

