Vishu 2026: സമൃദ്ധിയെ കണികണ്ടുണർന്ന് മലയാളി... ഇന്ന് വിഷു; ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും വിഷുദിനാശംസകൾ

Vishu 2026 Temple Visit: ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ വിഷുക്കണി ദർശിക്കാനായി വൻ ജനത്തിരക്കാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:37 AM IST
  • പുലർച്ചെ 2.55 മുതൽ 3.55 വരെയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിലെ പ്രധാന വിഷുക്കണി ദർശനം നടന്നത്
  • ഇതിനുശേഷം നിർമ്മാല്യവും അഭിഷേകവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യപൂജകൾ ആരംഭിച്ചു

ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആഘോഷമായ വിഷുവിനെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ചടങ്ങുകളോടെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ. സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ വിഷുക്കണി ദർശിക്കാനായി വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി ഈ സുദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് കണ്ണനെ കണികാണാൻ എത്തിച്ചേർന്നത്.

പുലർച്ചെ 2.55 മുതൽ 3.55 വരെയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിലെ പ്രധാന വിഷുക്കണി ദർശനം നടന്നത്. ഇതിനുശേഷം നിർമ്മാല്യവും അഭിഷേകവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യപൂജകൾ ആരംഭിച്ചു. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുവരിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ദർശനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഭക്തജനത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക ദർശന സൗകര്യം ടോക്കൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമെത്തുന്ന 500 പേർക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും പ്രദേശവാസികൾക്ക് പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരത്തിന് പുറത്തുനിന്നും പുലർച്ചെ 3.30 മുതൽ ടോക്കണുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

നെയ്യ് വിളക്ക് വഴിപാട് നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ദർശനം രാവിലെ 7.30 മുതലായിരിക്കും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കിഴക്കേ നട വഴി ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ വൺവേ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ദീപസ്തംഭത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകും. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാർക്ക് പുറമെ പോലീസ് സംഘത്തെയും സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് കുറയുന്ന മുറയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

