Vishu Bumper Lottery Lucky Winner: VB 135452 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി അടിച്ചത്
കൊല്ലം: 2026ലെ വിഷു ബമ്പർ ലോട്ടറിയടിച്ച ഭാഗ്യവാനെ കണ്ടെത്തി. VB 135452 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ 76കാരനായ പൊന്നനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി ലഭിച്ചത്. ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനായ പൊന്നൻ സ്ഥിരമായി ലോട്ടറി എടുക്കുന്നയാളാണ്. പൊന്നനും ഭാര്യ രാധാമണിയും മകൻ വിനോദ് കുമാറും ലോട്ടറിക്കച്ചവടക്കാരാണ്. കൊറോണ സമയത്താണ് ഇവർ ലോട്ടറിക്കച്ചവടം തുടങ്ങിയത്. അമ്മാ ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് പൊന്നൻ ലോട്ടറിയെടുത്തത്.
ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഇയാൾ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. വിൽക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോഴാണ് സമ്മാനാഹർമായ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. തന്റെ ഭാഗ്യ നമ്പറായ രണ്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതെന്ന് പൊന്നൻ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്നതാണ് പൊന്നന്റെ കുടുംബം. ചെറിയ വീട്ടിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. ജപ്തി ഭീഷണിയിലായിരുന്ന വീട് പലരോടും കടം വാങ്ങി ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുമ്പോഴാണ് വിഷു ബമ്പറിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭാഗ്യം പൊന്നനെ തുണയ്ക്കുന്നത്. 'കടംവീട്ടണം, മകന്റെ കല്യാണം നടത്തണം, വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണം' എന്നിങ്ങനെ പൊന്നൻ സ്വപ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
മണപ്പള്ളി അമ്മ ഏജൻസി വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. അനില് ഡി എന്നയാളാണ് ഏജന്റ്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം VA 616453, VB 372020, VC 348224, VD 252972, VE 649598, VG 367998 ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് ലഭിച്ചു. വിഷു ബംപർ ഭാഗ്യക്കുറിയിൽ റെക്കോർഡ് വില്പനയാണ് നടന്നത്. അച്ചടിച്ച 45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും ഏജന്റ് മാർക്ക് വിറ്റുവെന്ന് ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റത്.
