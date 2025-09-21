Viswasa Sangamam: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദൽ; 'വിശ്വാസ സംഗമം' നാളെ പന്തളത്ത്

പത്തനംതിട്ട: ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പയിൽ നടത്തിയ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദലായി വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'വിശ്വാസ സംഗമം' നാളെ പന്തളത്ത് നടക്കും. ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് 'ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം' എന്ന പേരിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ വിശ്വാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സർക്കാർ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തവും സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
അതേസമയം ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ലോകപ്രശസ്ത വിജയമാണെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്. 4000ത്തിലധികം പേർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നും പരാജയമാണെന്നത് മാധ്യമപ്രചാരണമാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സദസ്സിലെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വേണെമെങ്കിൽ എഐ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
