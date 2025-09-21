English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viswasa Sangamam: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദൽ; 'വിശ്വാസ സംഗമം' നാളെ പന്തളത്ത്

രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് സർക്കാർ അയ്യപ്പ സം​ഗമം നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വിശ്വാസ സം​ഗമം നടത്തുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 21, 2025, 11:00 AM IST
  • ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് 'ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം' എന്ന പേരിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നത്.
  • തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Read Also

  1. Global Ayyappa Sangamam: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു;ചടങ്ങ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

Trending Photos

Todays Horoscope: കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന് സാധ്യത; മീന രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന് സാധ്യത; മീന രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Viswasa Sangamam: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദൽ; 'വിശ്വാസ സംഗമം' നാളെ പന്തളത്ത്

പത്തനംതിട്ട: ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പയിൽ നടത്തിയ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദലായി വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'വിശ്വാസ സംഗമം' നാളെ പന്തളത്ത് നടക്കും. ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് 'ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം' എന്ന പേരിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Add Zee News as a Preferred Source

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ വിശ്വാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സർക്കാർ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തവും സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. 

Also Read: Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

അതേസമയം ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം ലോകപ്രശസ്ത വിജയമാണെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ​ഗോവിന്ദൻ പറ‍ഞ്ഞത്. 4000ത്തിലധികം പേർ സം​ഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നും പരാജയമാണെന്നത് മാധ്യമപ്രചാരണമാണെന്നും ​ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സദസ്സിലെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വേണെമെങ്കിൽ എഐ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Viswasa SangamamPandalamagola ayyappa sangamamവിശ്വാസ സം​ഗമംആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം

Trending News