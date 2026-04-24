Vizhinjam Food Deaths: എന്താണ് കടൽ വിഷാംശം അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ടോക്സിൻസ്? വിഴിഞ്ഞത്തെ മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സംഭവിച്ചത്...

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്ത് കടൽ വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ട് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മരണകാരണം കടൽ വിഷാംശം (Marine Toxins) ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് രാസപരിശോധനാ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും ആരോഗ്യവിഭാഗവും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സാധാരണ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് തുടങ്ങിയവയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കടൽ വിഭവങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന മറൈൻ ടോക്സിനുകൾപാകം ചെയ്താലും നശിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ കൂടുതൽ അപകടകാരികളും ആണ്.
എന്താണ് കടൽ വിഷാംശം അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ടോക്സിൻസ് (Marine Toxins)?
കടലിലെ ചില പായലുകളിൽ (മറൈൻ ആൽഗേ/ഡൈനോഫ്ലാഗെല്ലാറ്റെസ്) ആണ് ഇത്തരം വിഷാംശങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സുകൾ. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടലിൽ പായലുകൾ അമിതമായി വളരുന്നതിനെ 'ആൽഗൽ ബ്ലൂം'എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്തരം പായലുകൾ ആഹാരമാക്കുന്ന മീനുകളിലും കക്കകളിലും വിഷാംശം എത്തും. അവ കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക.
പ്രധാന തരം കടൽ വിഷാംശങ്ങൾ
സിഗുവാറ്റോക്സിൻ (Ciguatoxin): പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് സമീപം കാണപ്പെടുന്ന മീനുകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ചെമ്പല്ലി) ഈ വിഷാംശം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് നാഡീവ്യൂഹത്തെയും ഹൃദയത്തെയും ബാധിക്കാം.
ഷെൽഫിഷ് ടോക്സിൻ (Shellfish Toxins): കക്ക, ചിപ്പി, കണവ, ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയവയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷാംശമാണിത്. കക്കകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം വിഷബാധയേൽക്കുന്നത് പാരലിറ്റിക് ഷെൽഫിഷ് പോയിസണിംഗ് (പിഎസ്പി) എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പാചകം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല: സാധാരണ ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭക്ഷ്യവിഷബാധകൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സിഗുവാറ്റോക്സിൻ പോലുള്ള കടൽ വിഷാംശങ്ങളിൽ ഇത് നടപ്പില്ല. ഈ രാസവസ്തുവിന് ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകും. അതിനാൽ വറുത്താലോ പൊരിച്ചാലോ കറിവെച്ചാലോ ഇവ നശിക്കില്ല.
മീൻമുട്ടയും ആന്തരികാവയവങ്ങളും: വിഴിഞ്ഞം സംഭവത്തിൽ മീൻമുട്ട കഴിച്ചവർക്കാണ് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മീനിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങളിലും മുട്ടയിലുമാണ് പലപ്പോഴും വിഷാംശം കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാറുള്ളത്.
ലക്ഷണങ്ങൾ: ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയേക്കാം. ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആകാം ലക്ഷണങ്ങൾ. ഛർദ്ദി, വയറുവേദന എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ശരീരത്തിൽ തരിപ്പ്, ശ്വാസതടസ്സം, കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന, തലകറക്കം എന്നിവ ഇത്തരം വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം.
മുൻകരുതൽ എങ്ങനെ?
പഴകിയ മീനുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ചീഞ്ഞ മീനുകൾ പെട്ടെന്ന് ബാക്ടീരിയൽ ബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുമെങ്കിലും, കടൽ വിഷാംശം പുതിയ മീനുകളിലും ഉണ്ടാകാം. കടൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന (Red Tide) സമയങ്ങളിൽ കടൽവിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ കാത്തിരിക്കരുത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടണം: കടൽ വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ച ശേഷം അസാധാരണമായ തളർച്ചയോ നെഞ്ചുവേദനയോ തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക.
വിഴിഞ്ഞം സംഭവത്തിൽ അന്തിമ പരിശോധനാ ഫലം വന്നാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം സിഗുവാറ്റോക്സിൻ പോലുള്ള വിഷാംശമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 16 ന് ആയിരുന്നു വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മീൻ വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേർ മരിച്ചത്. കൊല്ലം ചടയമംഗലം നിലമേൽ സ്വദേശികളായ ഷാജി (42), ഭാര്യാമാതാവ് റാഷിദ ബീവി (58) എന്നിവരായിരുന്നു മരിച്ചത്. തുടന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സാധ്യത അപ്പോൾ തന്നെ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടിരുന്നു. പോസ്റ്റുമോട്ടം റിപ്പോട്ടിലും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല.
