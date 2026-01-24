English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vizhinjam Port: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം വികസനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്; രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

Vizhinjam Port: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം വികസനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്; രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

Vizhinjam Port Second Phase: ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:42 PM IST
  • പതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് രണ്ടാംഘട്ട വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്
  • 2028-ഓടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി തുറമുഖം സജ്ജമാകുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള ശേഷിയുടെ അഞ്ചിരട്ടി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും

Vizhinjam Port: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം വികസനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്; രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള ഈ വിസ്മയം കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. പതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് രണ്ടാംഘട്ട വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 2028-ഓടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി തുറമുഖം സജ്ജമാകുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള ശേഷിയുടെ അഞ്ചിരട്ടി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.

മൾട്ടി പർപ്പസ് ബെർത്ത്, റെയിൽവേ യാർഡ്, ലിക്വിഡ് ടെർമിനൽ, ടാങ്ക് ഫാം തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. 2015-ൽ നിർമാണം തുടങ്ങിയ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വലിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ ഇതിനോടകം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു.

2023 ഒക്ടോബറിൽ ആദ്യ ചൈനീസ് കപ്പലായ ഷെൻ ഹുവ എത്തിയതും, 2024 ജൂലൈയിലെ ട്രയൽ റണ്ണും, ഡിസംബറിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചയിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു.

2025 മെയ് മാസത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട തുറമുഖത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലായ എം.എസ്.സി ഐറിന ജൂണിൽ നങ്കൂരമിട്ടു. 2025 സെപ്റ്റംബറോടെ 500 കപ്പലുകൾ വിഴിഞ്ഞത്തെത്തുകയും ഡിസംബറിൽ 1.21 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് മികച്ച റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Vizhinjam portVizhinjam Port Second Phase

