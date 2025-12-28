English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
VK Prasanth - R Sreelekha Conflict: ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങാതെ വി കെ പ്രശാന്ത്; ശ്രീലേഖയുടേത് മര്യാദയില്ലാത്ത നടപടിയെന്നും എംഎൽഎ

കരാർ കാലാവധി കഴിയാതെ ഓഫീസ് ഒഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വികെ പ്രശാന്ത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 28, 2025, 11:21 AM IST
  • മര്യാദയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് കൗൺസിലറുടേതെന്ന് വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.
  • വാടക കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങാതെ വി കെ പ്രശാന്ത്; ശ്രീലേഖയുടേത് മര്യാദയില്ലാത്ത നടപടിയെന്നും എംഎൽഎ

തിരുവനന്തപുരം: എംഎൽഎ ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന കൗണ്‍സിലർ ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ നിർദേശത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് വട്ടിയൂർക്കാവ് എംഎൽഎ വികെ പ്രശാന്ത്. മര്യാദയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് കൗൺസിലറുടേതെന്ന് വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. വാടക കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കരാർ കാലാവധി മാർച്ച് 31 വരെയാണ്. അത് തീരാതെ ഒഴിയില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊട്ടിടം ഒഴിയാൻ നോട്ടീസ് തരേണ്ടത് സെക്രട്ടറിയാണ്. ശ്രീലേഖയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആളുകളുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും വികെ പ്രശാന്ത് ആരോപിച്ചു. 

അതേസമയം, കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ താഴത്തെ നില മുഴുവൻ എംഎൽഎ കയ്യടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ പ്രതികരണം. ഇവിടെ കൗൺസിലർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. എംഎൽഎ കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്‍റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. തന്‍റെ വാർഡിലുള്ള കെട്ടിടം ആയതുകൊണ്ടാണ് വി കെ പ്രശാന്തിനോട്‌ ഓഫീസ് ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ശ്രീലേഖയുടെ വ്യക്തമാക്കി. 

