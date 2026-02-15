English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Chinnu Pappu Death: ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്ലോ​ഗർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ ആൺസുഹൃത്തും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Chinnu Pappu Death: ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്ലോ​ഗർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ ആൺസുഹൃത്തും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Chinnu Pappu Male Friend Death: കാസർകോട് ചൗക്കി സ്വദേശി സന്ദേശിനെയാണ് ആണ് കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 15, 2026, 05:20 PM IST
  • ചിന്നു ഏറെക്കാലമായി സന്ദേശിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം
  • ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ചിന്നുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ചിന്നുവിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു

Read Also

  1. Influencer Chinnu Pappu Suicide: മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ഇന്ന്

Trending Photos

Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
7
Ardhakendra yoga
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
9
Gold price
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Chinnu Pappu Death: ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്ലോ​ഗർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ ആൺസുഹൃത്തും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

കാസർകോട്: സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആൺസുഹൃത്തായ യുവാവിനെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചൗക്കി സ്വദേശിയായ സന്ദേശിനെയാണ് (29) കൂഡുലു മന്നിപ്പാടിയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനാണ് ചിന്നു പാപ്പു ‌കുഡ്‌ലു ആസാദ് നഗറിലെ വാടക വീട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്. ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചിന്നു ഏറെക്കാലമായി സന്ദേശിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം.

ALSO READ: ഇൻഫ്ലുവൻസർ ചിന്നു പാപ്പു തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ സന്ദേശിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സന്ദേശുമായുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാണ് ചിന്നുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു.

ചിന്നുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സന്ദേശിനെയും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നാരായണ നായ്ക്കിന്റെയും സരോജയുടെയും മകനാണ് മരിച്ച സന്ദേശ്. ഗൗതമിയാണ് സന്ദേശിന്റെ സഹോദരി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Chinnu Pappu DeathInfluencer Chinnu Pappu Death

Trending News