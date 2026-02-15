കാസർകോട്: സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആൺസുഹൃത്തായ യുവാവിനെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചൗക്കി സ്വദേശിയായ സന്ദേശിനെയാണ് (29) കൂഡുലു മന്നിപ്പാടിയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനാണ് ചിന്നു പാപ്പു കുഡ്ലു ആസാദ് നഗറിലെ വാടക വീട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്. ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചിന്നു ഏറെക്കാലമായി സന്ദേശിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം.
ALSO READ: ഇൻഫ്ലുവൻസർ ചിന്നു പാപ്പു തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ സന്ദേശിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സന്ദേശുമായുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാണ് ചിന്നുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു.
ചിന്നുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സന്ദേശിനെയും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നാരായണ നായ്ക്കിന്റെയും സരോജയുടെയും മകനാണ് മരിച്ച സന്ദേശ്. ഗൗതമിയാണ് സന്ദേശിന്റെ സഹോദരി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.