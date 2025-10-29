SIR Kerala: കേരളത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കില്ല; എതിർപ്പുമായ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ എതിർപ്പുമായ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തരുതെന്ന് എൽഡിഎഫും കോൺഗ്രസും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതെ തുടർന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ന് യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്തിരുന്നു. യോഗത്തിലും ഇരു പാർട്ടികളും കടുത്ത എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ വളികൾ തേടുമെന്ന് സിപിഎം മന്ത്രിമാർ അറിയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ല കേസിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഉന്നയിക്കുന്നത് അഭിഭാഷകരുമായ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികളുമായ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.
രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർ പരിഷ്കരണ പട്ടിക തയാറാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യ ഘട്ടം ബീഹാറിൽ എസ്ഐആർ വിജയകരമായിരുന്നു എന്നും,രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായ് എസ്ഐആർ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ കേരളവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡിസംബർ ഒൻപതിന് കരട് വോട്ടർ പട്ടികയും, 2026 ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് അന്തിമ വോട്ടർപട്ടികയും തയാറാക്കും.
