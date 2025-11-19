English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vyshna Suresh: വൈഷ്ണയ്ക്ക് മത്സരിക്കാം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കി

Vyshna Suresh: വൈഷ്ണയ്ക്ക് മത്സരിക്കാം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കി

Vyshna Suresh: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ മുട്ടട ‍ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാ‍ർത്ഥിയാകും

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:47 PM IST
  • വോട്ട് നീക്കിയ നടപടി കോടതി റദ്ദാക്കി.
  • വൈഷ്ണയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നും മത്സരിക്കാമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിറക്കി.
  • വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

Vyshna Suresh: വൈഷ്ണയ്ക്ക് മത്സരിക്കാം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കി

വൈഷ്ണ സുരേഷിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കി. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ മുട്ടട ‍ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാ‍ർത്ഥിയാകും. വോട്ട് നീക്കിയ നടപടി കോടതി റദ്ദാക്കി. വൈഷ്ണയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നും മത്സരിക്കാമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിറക്കി. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. (Updating...)

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Vyshna SureshHigh court of KeralaElection Commission

