തിരുവനന്തപുരം: വാളയാറില് ആള്ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഢ് സ്വദേശി രാംനാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 30 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇന്നുചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ രാം നാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്ക്കാര് 5 ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 7 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്രതികള് രാംനാരായണിനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇയാളുടെ മുതുകിലും തലയിലും വടികൊണ്ടും കൈകള്കൊണ്ടും പ്രതികള് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം പ്രതി അനു, രണ്ടാം പ്രതി പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് ഇത്തരത്തില് മര്ദിച്ചതെന്ന് റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
മൂന്നാം പ്രതി മുരളി രാംനാരായണിന്റെ മുഖത്ത് കൈകൊണ്ട് അടിക്കുകയും നാലാം പ്രതി ആനന്ദന് വയര് ഭാഗത്ത് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. അഞ്ചാം പ്രതി ബിപിൻ സമാനമായ അതിക്രമമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇയാള് രാംനാരായണിന്റെ തലയില് കൈകൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സാക്ഷിമൊഴികളില് നിന്നും വീഡിയോ പരിശോധിച്ചതില് നിന്നുമാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
