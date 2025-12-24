English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; രാംനാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 30 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; രാംനാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 30 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

30 ലക്ഷം രൂപയാണ് രാംനാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:02 PM IST
  • നേരത്തെ രാം നാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാര്‍ 5 ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
  • കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 7 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; രാംനാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 30 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: വാളയാറില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഢ് സ്വദേശി രാംനാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 30 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇന്നുചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ രാം നാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാര്‍ 5 ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 7 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്രതികള്‍ രാംനാരായണിനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇയാളുടെ മുതുകിലും തലയിലും വടികൊണ്ടും കൈകള്‍കൊണ്ടും പ്രതികള്‍ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം പ്രതി അനു, രണ്ടാം പ്രതി പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് ഇത്തരത്തില്‍ മര്‍ദിച്ചതെന്ന് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു‌. 

Also Read: Actress Attack Case: നടിയെ‌ ആക്രമിച്ച കേസ്; 'ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ട അതേ ആനുകൂല്യം തനിക്കും കിട്ടണം', ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി മാർട്ടിൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

മൂന്നാം പ്രതി മുരളി രാംനാരായണിന്റെ മുഖത്ത് കൈകൊണ്ട് അടിക്കുകയും നാലാം പ്രതി ആനന്ദന്‍ വയര്‍ ഭാഗത്ത് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. അഞ്ചാം പ്രതി ബിപിൻ സമാനമായ അതിക്രമമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇയാള്‍ രാംനാരായണിന്റെ തലയില്‍ കൈകൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സാക്ഷിമൊഴികളില്‍ നിന്നും വീഡിയോ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നുമാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Walayar Mob LynchingKerala Governmentവാളയാർ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകംകേരള സർക്കാർ

