Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം; റാം നാരായണന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി, നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും

പാലക്കാട്: വാളയാറിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട റാം നാരായണന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയാണ് റാം നാരായണൻ. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30ന് ശേഷമാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത്.
നിലവിൽ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലാണ് മൃതദേഹം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് 11 മണിക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കെത്തിക്കും. മൃതദേഹം സർക്കാർ ചിലവിലാണ് നാട്ടിലെത്തിക്കുക. ഇതേ വിമാനത്തിൽ തന്നെ റാം നാരായണന്റെ കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും.
