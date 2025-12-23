English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം; റാം നാരായണന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി, നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും

Palakkad Murder: റാം നാരായണന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. റാം നാരായണന്റെ മൃതദേഹം 11 മണിക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:13 AM IST
  • പുലർച്ചെ 2.30 കഴിഞ്ഞാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത്
  • റാം നാരായണന്റെ കുടുംബവും ഇതേ വിമാനത്തിൽ ഛത്തീസ്​ഗഡിലേക്ക് പോകും

  1. Walayar Mob Lynching: 'പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ യശസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം'; ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം; റാം നാരായണന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി, നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും

പാലക്കാട്: വാളയാറിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട റാം നാരായണന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഛത്തീസ്​ഗഡ് സ്വദേശിയാണ് റാം നാരായണൻ. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30ന് ശേഷമാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

നിലവിൽ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലാണ് മൃതദേഹം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് 11 മണിക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കെത്തിക്കും. മൃതദേഹം സർക്കാർ ചിലവിലാണ് നാട്ടിലെത്തിക്കുക. ഇതേ വിമാനത്തിൽ തന്നെ റാം നാരായണന്റെ കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും.

