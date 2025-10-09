Niyamasabha: ചീഫ് മാർഷ്യലിനെ മർദിച്ച സംഭവം; മൂന്ന് എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: ചീഫ് മാർഷ്യലിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നടപടി എടുത്ത് സ്പീക്കർ. മൂന്ന് എംഎൽഎമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. റോജി എം ജോൺ (അംഗമാലി), എം വിൻസെൻ്റ് (ചാലക്കുടി), സനീഷ് കുമാർ(കോവളം) എന്നിവർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ. പ്രതിപക്ഷം അതിരുകടന്നെന്ന് ആരോപിച്ച് എംബി രാജേഷ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം സ്പീക്കർ പാസാക്കി.
സുരക്ഷ ചുമതലയുള്ള ചീഫ് മാർഷ്യൽ ഷിബുവിൻ്റെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണ്. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി സഭയിൽ പ്രതിക്ഷേധം തുടരുന്നു.
