Heavy rain In Idukki: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് വർധിക്കുന്നു; ഷട്ടർ വീണ്ടും തുറക്കും; താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യത

കുമളി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇടുക്കിയിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് വർധിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ 139 അടി ജലനിരപ്പ് കവിഞ്ഞു, അതിനാൽ ഷട്ടറുകൾ വീണ്ടും തുറക്കും. ഇപ്പോൾ 13 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 മണിക്കൂർക്കൊണ്ട് അണക്കെട്ടിൽ ഉയർന്നത് ആറടിയിലധികം വെള്ളമാണ്. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അണക്കെട്ട് ഈ വർഷം തുറക്കുന്നത്. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കിയിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഡാമിൻ്റെ പ്രദേശത്തുള്ള നിരവധി വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി. ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നതോടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപകട പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
