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Students Hospitalized In Wayanad: പനിയും ഛര്‍ദിയും; ബത്തേരി കോളിയാടി മാര്‍ ബസേലിയോസ് എ.യു.പി സ്കൂളിലെ നൂറോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചികിത്സയിൽ

Mar Baselios AUP School: പനി, ഛർദ്ദി, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ നൂറ്റമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:19 PM IST
Students Hospitalized In Wayanad: പനിയും ഛര്‍ദിയും; ബത്തേരി കോളിയാടി മാര്‍ ബസേലിയോസ് എ.യു.പി സ്കൂളിലെ നൂറോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചികിത്സയിൽ
Image Credit: Students | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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