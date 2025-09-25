English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wayanad DCC President: വയനാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് രാജിവച്ചു; രാജി ജില്ലയിലെ കടുത്ത വിഭാ​ഗീയതയ്ക്കിടെ

ND Appachan Resigned: വയനാട് ജില്ലയിലെ കോൺ‍​ഗ്രസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് രാജിവച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:39 PM IST
  • വയനാട്ടിലെ കോൺ​ഗ്രസിൽ കടുത്ത വിഭാ​ഗീയത തുടരുകയാണ്
  • കഴിഞ്ഞ കെപിസിസി യോ​ഗത്തിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് അപ്പച്ചൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു

Wayanad DCC President: വയനാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് രാജിവച്ചു; രാജി ജില്ലയിലെ കടുത്ത വിഭാ​ഗീയതയ്ക്കിടെ

വയനാട്: വയനാട് ജില്ലയിൽ കോൺ​ഗ്രസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എൻഡി അപ്പച്ചൻ രാജിവച്ചു. വയനാട് ഡിസിസി ട്രഷറർ എൻഎം വിജയനും മകൻ ജിജേഷും ജീവനൊടുക്കിയത് അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് പുറകേയാണ് രാജി.

കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന് രാജി കൈമാറി. എൻഎം വിജയനും മകനും ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ആത്മഹത്യാപ്രേരണക്കുറ്റത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് അപ്പച്ചൻ. എൻഎം വിജയന്റെയും മകന്റെയും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കേയാണ് മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്ത് അം​ഗവും അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത ആളുമായിരുന്ന ജോസ് നെല്ലേടം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

ഇതോടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ കോൺ​ഗ്രസിൽ വിഭാ​ഗീയത രൂക്ഷമായിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയായിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻറിൻറെ രാജി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Wayanad DCC PresidentND AppachanWayanad DCC President Resignedവയനാട്ഡിസിസി

