വയനാട്: വയനാട് ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എൻഡി അപ്പച്ചൻ രാജിവച്ചു. വയനാട് ഡിസിസി ട്രഷറർ എൻഎം വിജയനും മകൻ ജിജേഷും ജീവനൊടുക്കിയത് അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് പുറകേയാണ് രാജി.
കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന് രാജി കൈമാറി. എൻഎം വിജയനും മകനും ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ആത്മഹത്യാപ്രേരണക്കുറ്റത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് അപ്പച്ചൻ. എൻഎം വിജയന്റെയും മകന്റെയും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കേയാണ് മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്ത് അംഗവും അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത ആളുമായിരുന്ന ജോസ് നെല്ലേടം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
ഇതോടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയായിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻറിൻറെ രാജി.
