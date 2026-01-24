English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Wayanad Deputy Collector suspended: ഭൂമി തരംമാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച; വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷൻ

Wayanad Deputy Collector suspended: ഭൂമി തരംമാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച; വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷൻ

Wayanad Deputy Collector suspended: വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ സി ഗീതയ്ക്കെതിരെയാണ് നടപ‍ടി സ്വീകരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 24, 2026, 08:22 PM IST
  • കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെജെ ദേവസ്യയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
  • ഭൂമി തരം മാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരാതി ഉയര്‍ന്നത്.

Wayanad Deputy Collector suspended: ഭൂമി തരംമാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച; വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷൻ

വയനാട്: ഭൂമി തരംമാറ്റാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷൻ. വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ സി ഗീതയ്ക്കെതിരെയാണ് നടപ‍ടി സ്വീകരിച്ചത്. കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെജെ ദേവസ്യയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഭൂമി തരം മാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരാതി ഉയര്‍ന്നത്.

ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിന് അനാവശ്യ തടസങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ 10,000 രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉൾപ്പെടെയാണ് പരാതി. കൃത്യവിലോപവും ചട്ടലംഘനവുമായതിനാൽ അന്വേഷണ വിധേയമായാണ് ഗീതയെ ഇപ്പോള്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. നൂൽപ്പുഴ വില്ലേജിലെ പത്ത് സെന്‍റ് ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിനായി കെജെ ദേവസ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയെന്നും അനാവശ്യ തടസം ഉന്നയിച്ച് ഭൂമി തരം മാറ്റുന്ന നടപടിയിൽ അലംഭാവം വരുത്തിയെന്നുമാണ് പരാതി. 

WayanadDeputy collectorSuspendedland reclassification procedures

