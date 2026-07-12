/Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഒരു മൃതദേഹം കൂടി ലഭിച്ചു, കണ്ടെത്തിയത് വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹം

വയനാട്: വയനാട് മേപ്പാടി കള്ളാടിയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അവസാനത്തെ ആളെയും കണ്ടെത്തി. ഹിമാചൽ സ്വദേശി വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹമാണ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. കാണാതായ എല്ലാവരെയും ഇതോടെ കണ്ടെത്തി.
ആറ് ദിവസമായി തുടരുന്ന തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർ നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. മീനാക്ഷി പുഴയുടെ വലതുകരയിൽ ചതുപ്പുനിലത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
മുൻപ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഏഴ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ദുരന്തം നടന്ന് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എട്ടാമത്തെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാവിലെ മുതൽ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ചതുപ്പിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
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