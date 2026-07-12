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Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഒരു മൃതദേഹം കൂടി ലഭിച്ചു, കണ്ടെത്തിയത് വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹം

Wayanad Kalladi Landslide: മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. കാണാതായ എല്ലാവരെയും ഇതോടെ കണ്ടെത്തി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:18 PM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഒരു മൃതദേഹം കൂടി ലഭിച്ചു, കണ്ടെത്തിയത് വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹം
Image Credit: Wayanad | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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