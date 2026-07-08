/Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം, ഇരട്ട അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

വയനാട്: കള്ളാടിയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. അപകടത്തിൽ ഇരട്ട അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും. പ്രദേശത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലായി മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതായി വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതുകൂടി പരിശോധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.
തുരങ്ക നിർമാണത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കരാറുകാർ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. അപകട സാദ്ധ്യതകളെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇനി നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ തൊഴിലാളി അൻമോൽ റായ്, ബിഹാർ സ്വദേശിയായ സിവിൽ ഫോർമാൻ ബികാഷ് കുമാർ സിങ്, മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഓപ്പറേറ്റർ ചന്ദ്ര പാൻ പാൽ എന്നിവർക്കാണ് കള്ളാടി ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. 9 പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെല്ലാം നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണുള്ളത്. അഞ്ച് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപമുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
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