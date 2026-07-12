/Kalladi Landslide: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; നിർമാണ കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം

വയനാട്: കള്ളാടിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനും പരിക്കേറ്റവർക്കും നിർമ്മാണ കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ധിഖ്. മരിച്ച ഏഴ് പേരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ നൽകും. മരിച്ച കരാര് തൊഴിലാളി അൽമോന്റെ കുടുംബത്തിവന് 5 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തര സഹായമായി നൽകുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റ 9 പേരിൽ 6 പേർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തര സഹായം നൽകുമെന്നും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന 3 പേർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ തുക നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് മാറ്റാൻ ദിലീപ് ബിൽ കോൺ കമ്പനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ അടക്കം അവശ്യ സർവീസുകൾക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം മീനാക്ഷി പാലത്തിലൂടെ അനുവദിക്കും. പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയം പരിശോധിക്കാൻ പിഡബ്ല്യുഡിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അവസാനത്തെ ആളെയും ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഹിമാചൽ സ്വദേശി വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹമാണ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. കാണാതായ എല്ലാവരെയും ഇതോടെ കണ്ടെത്തി.
ആറ് ദിവസമായി തുടരുന്ന തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മീനാക്ഷി പുഴയുടെ വലതുകരയിൽ ചതുപ്പുനിലത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാവിലെ മുതൽ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ചതുപ്പിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.