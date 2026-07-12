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Kalladi Landslide: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; നിർമാണ കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം

മരിച്ച കരാര്‍ തൊഴിലാളി അൽമോന്റെ കുടുംബത്തിവന് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായമായി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:38 PM IST
Kalladi Landslide: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; നിർമാണ കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം
Image Credit: T Siddique | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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