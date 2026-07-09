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Wayanad Landslide Tragedy: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം: 2 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി; മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി; 3 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നു

Wayanad Landslide Updates: മീനാക്ഷി പാലത്തിന്റെ താഴെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒരു മൃതദേഹം ലഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി എ പി അനില്‍ കുമാര്‍.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:44 AM IST
Wayanad Landslide Tragedy: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം: 2 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി; മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി; 3 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നു
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Wayanad Landslide Tragedy: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം: 2 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി; മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി; 3 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നു
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