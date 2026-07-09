/Wayanad Landslide Tragedy: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം: 2 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി; മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി; 3 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നു

വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൽ കാണാതായ മൂന്നുപേർക്കെതിരെ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് നാലു സോണുകളായിട്ടാണ്. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടയത് തുരങ്കപാത നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തു നിന്നും 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ്.
പ്രദേശത്ത് നാലു സോണായി തിരിച്ചാണ് തിരച്ചില് നടത്തുന്നത്. കാണാതായ മറ്റു മൂന്നു പേര്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് തുടരുമെന്നും മന്ത്രി അനില് കുമാര് അറിയിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ സോണില് കൂടുതല് മൃതദേഹങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നതെന്നും അവിടെയും രണ്ടാമത്തെ സോണുമാകും ഇന്ന് പ്രധാനമായും സെര്ച്ച് ചെയ്യുന്നത്. മീനാക്ഷി പുഴയുടെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുഴയിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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