/Wayanad Landslide: കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം തകർത്ത വയനാട് ദുരന്തം; മൂന്ന് ​ഗ്രാമങ്ങളും മുന്നൂറോളം ജീവനുകളും മൺമറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാണ്ട്

കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം പിളർത്തിയ വയനാട് ദുരന്തത്തിന് രണ്ടാണ്ട്. 2024 ജൂലൈ 30-നാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. പുഞ്ചിരിമട്ടം, മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല, വെള്ളരിമല എന്നീ ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു. ദുരന്തത്തിൽ 298 പേരുടെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധിയാളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു.
ദുരന്തഭൂമിയിലും പൊതുശ്മശാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുത്തുമലയിലും എല്ലാ വർഷവും സർവ്വമത പ്രാർത്ഥനകളും അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാൻ പ്രദേശവാസികളും ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവരും ഈ വേളകളിൽ ഒത്തുചേരുന്നു. അതേസമയം, ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസവും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണ്.
കൽപ്പറ്റയിലെ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് കിടപ്പുമുറികളുള്ള 178 വീടുകൾ അതിജീവിച്ചവർക്ക് കൈമാറി. ശേഷിക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോഴും സർക്കാറിന്റെ താത്കാലിക വസതികളിൽ അടുത്ത ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഓരോ വർഷത്തെയും മഴക്കാലം ദുരന്തത്തിന്റെ ഭീതിയും ഉത്കണ്ഠകളും പ്രദേശവാസികളിൽ വീണ്ടും ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് വെറും 5 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള കല്ലാടിയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കപാത പ്രദേശത്ത് 2026 ജൂലൈ 7-ന് ഉണ്ടായ പുതിയ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ 8 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
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