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Wayanad Landslide: കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം തകർത്ത വയനാട് ദുരന്തം; മൂന്ന് ​ഗ്രാമങ്ങളും മുന്നൂറോളം ജീവനുകളും മൺമറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാണ്ട്

Wayanad Landslide Anniversary: ദുരന്തത്തിൽ 298 പേരുടെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധിയാളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:57 AM IST
Wayanad Landslide: കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം തകർത്ത വയനാട് ദുരന്തം; മൂന്ന് ​ഗ്രാമങ്ങളും മുന്നൂറോളം ജീവനുകളും മൺമറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാണ്ട്
Image Credit: AI Image

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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