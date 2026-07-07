/Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഏഴ് പേർ ആശുപത്രിയിൽ, ഏഴ് പേരെ കാണാനില്ല, സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

വയനാട്: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. ദുരന്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതായും ഏഴ് പേരെ കാണാതായതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മീനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി. കോഴിക്കോട് നിന്നും അഗ്നിശമന സേന എത്തും. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്.
തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഡിഫൻസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിനെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യം കരാറുകാരെ അറിച്ചു. കരാറുകാർ അധികൃതരുടെ നിർദേശം പാലിച്ചില്ല.
പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയാണ് പെയ്തത്. ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ്. മഴ തുടരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ദുഷ്കരമാക്കുന്നു. സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വയനാട്ടിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.
തൊഴിലാളികളുടെ ഷെഡ്ഡിന് മുകളിലേക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണിരുന്നു. 18 പേർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുരങ്കപാത നിർമാണ സ്ഥലത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്.
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