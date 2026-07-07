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Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഏഴ് പേർ ആശുപത്രിയിൽ, ഏഴ് പേരെ കാണാനില്ല, സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Wayanad Landslide News: വയനാട് വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:23 PM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഏഴ് പേർ ആശുപത്രിയിൽ, ഏഴ് പേരെ കാണാനില്ല, സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Image Credit: Landslide | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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