/Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു മരണം; 18 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം

വയനാട്: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വയനാട് കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണ സ്ഥലത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. മണ്ണിനടിയിൽ 18 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. അഞ്ച് പേരെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
വാഹനങ്ങൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. വാഹനങ്ങളും മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മേപ്പാടി-ചൂരൽമല റോഡിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലം പൂർണമായും തകർന്നു. ഫയർഫോഴ്സും എൻഡിആർഎഫ് സംഘവും പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
പ്രദേശത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഷെഡ്ഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുകളിലേക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട്. അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിയതെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്. ദുരന്തം മനുഷ്യനിർമിതമെന്നും കരാർ കമ്പനിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
വീഴ്ച പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ റവന്യൂമന്ത്രിയും കൃഷിമന്ത്രിയും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കളക്ടറും എഡിഎമ്മും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു വീടും പള്ളിയും പൂർണമായും തകർന്നു. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും.
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