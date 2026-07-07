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Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു മരണം; 18 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം

Wayanad Landslide Death Toll: പ്രദേശത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഷെഡ്ഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുകളിലേക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:51 PM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു മരണം; 18 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം
Image Credit: Wayanad Landslide | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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