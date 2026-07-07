/Wayanad Landslide: വയനാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരണം നാലായി; രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതം, മഴ വീണ്ടും ശക്തമായത് വെല്ലുവിളി

വയനാട്: മേപ്പാടി കള്ളാടിയിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണ സ്ഥലത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. പരിക്കേറ്റ ഒമ്പത് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.
നിരവധി പേർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വയനാട്ടിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തത്. ഇന്നും മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
മണ്ണിനടിയിൽ വാഹനങ്ങളും അകപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുണ്ട്. നിർമാണ് സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇനിയും തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
കുന്നിൻമുകളിൽ നിന്നുള്ള ചെളിവെള്ളം മാറ്റിവിടുന്നതിനായി മൂന്ന് ഹിറ്റാച്ചികളും പത്തോളം തൊഴിലാളികളും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. പ്രദേശത്തെയാകെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിന് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലാണ്.
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