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Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തം: മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്

Wayanad Landslide Tragedy: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന്‍ അടിയന്തര കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 07, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:37 PM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തം: മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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