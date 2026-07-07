/Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തം: മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്

വയനാട്: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ മനുഷ്യ നിർമിത ദുരന്തമെന്ന മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്. തുരങ്കപാത നിർമ്മാണത്തിനായി അശാസ്ത്രീയമായി കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന മണ്ണ് ഒലിച്ചിറങ്ങിയതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിയതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇത് തുരങ്കപാത കമ്പനിക്ക് പറ്റിയ വീഴ്ചയാണെന്നും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് കൊങ്കൺ കമ്പനി അവഗണിച്ചെന്നും മന്ത്രി ആരോപിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. സ്ഥലത്ത് നിരവധി പേർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനാം തുടരുകയാണ്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ വന്ന ബസിനു പുറത്തും അവർ വിശ്രമിക്കുന്ന ഷെഡിലേക്കും മണീടിഞ്ഞു വീണു എന്നാണ്.
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