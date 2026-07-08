/Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ: അഞ്ച് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വൻ സന്നാഹം

വയനാട്: വയനാട്ടിലെ മേപ്പാടി കള്ളാടിയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അഞ്ചുപേർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ രാത്രിയിലും തുടർന്നു. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പോലീസും പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. ചെളി മാറ്റിയുള്ള പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്ന് സേന
ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയ്ക്കും വയനാട് ജില്ലാ ഫയർഫോഴ്സിനും പുറമേ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ വിഭാഗങ്ങളും സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ കെ.എ.പി. നാലാം ബറ്റാലിയൻ പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തി.
കെ.എസ്.ഇ.ബി. വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് രാത്രിയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിന് വലിയ ആശ്വാസമായി. ഇടിഞ്ഞുവീണ മണ്ണിലെ വലിയ പാറക്കല്ലുകളും ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ്. തൊള്ളായിരംകണ്ടിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും റിസോർട്ടുകളിലും കുടുങ്ങിപ്പോയ സഞ്ചാരികൾ, പാലത്തിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതോടെ രാത്രിയിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങി.
മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് നാല് സോണുകളാക്കി തിരിച്ച് പരിശോധന
ദുരന്തബാധിത പ്രദേശം നാല് സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. കാണാതായവരെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് നിലവിലെ ലക്ഷ്യം. 66 അംഗ എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്. സംഘവും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സിവിൽ ഡിഫൻസ് വോളന്റിയർമാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി രംഗത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വയനാട് ഉൾപ്പെടെ 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ബുധനാഴ്ച വയനാട് ഉൾപ്പെടെ 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ബുധനാഴ്ച യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.30 വരെ കടലാക്രമണത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
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