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Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ: അഞ്ച് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വൻ സന്നാഹം

Wayanad Landslide Latest News: ഇടിഞ്ഞുവീണ മണ്ണിലെ വലിയ പാറക്കല്ലുകളും ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 08, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:34 AM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ: അഞ്ച് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വൻ സന്നാഹം
Image Credit: Landslide | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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