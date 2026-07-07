/Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ: അപകട സാധ്യതയെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി PWD

കൽപ്പറ്റ: വയനാട് തുരങ്കപാത നിമ്മാണം നടക്കുന്നിടത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ്. അപകടം ഉണ്ടായത് അശാസ്ത്രീയമായി കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞാണ്.
പ്രദേശത്ത് കൂദേശത്ത് കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് കാരണം മഴക്കാലത്ത് സോയില് പൈപ്പിങ്, സ്ലോപ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രതിഭാസമോ കാരണം അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് തടയാന് വേണ്ട മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. ജൂണ് 25ന് ചേര്ന്ന അവലോകന യോഗത്തിലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് യോഗ മിനിറ്റ്സും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തുരങ്കപാതയുടെ നിര്മ്മാണം നടക്കുന്നിടത്ത് മണ്ണ് അശാസ്ത്രീയമായി കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖും പ്രതികരിച്ചു. മുന്കൂട്ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറും ഡിസാസ്റ്റര് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി മാനേജറും ഉത്തരവിറക്കിയതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വയനാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 ഓടെയാണ്. നിര്മ്മാണം നടക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. അപകടത്തിൽ 4 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏഴ് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. മേപ്പാടിയില് നിന്ന് ചൂരല്മലയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന പാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് എന്ഡിആര്എഫ് ടീമാണ് സജ്ജമാകുന്നത്. വയനാട് സംഘത്തിന് പുറമേ കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂര് ജില്ലകളില് നിന്നും സംഘം സ്ഥലത്തെത്തും.
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