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Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ: അപകട സാധ്യതയെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി PWD

വയനാട്‌ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരണം നാലായി 7 പേരെ കാണാനില്ല

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 07, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:19 PM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിൽ: അപകട സാധ്യതയെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി PWD
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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