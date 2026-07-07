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Wayanad Landslide: വയനാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു

Wayanad Landslide Updates: മീനാക്ഷി പാലം മണ്ണിനടിയിലായി. മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:10 PM IST
Wayanad Landslide: വയനാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു
Image Credit: Wayanad | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Wayanad Landslide: വയനാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു
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