വയനാട്: വയനാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. തുരങ്ക പാത നിർമാണം നടക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ഒരു വീടും പള്ളിയും പൂർണമായും തകർന്നു. ഫയർഫോഴ്സും എൻഡിആർഎഫ് സംഘവും സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ആറ് പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
മണ്ണിനടിയിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റ ആറുപേരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ദിലീപ്, ഹിര സുരേഷ്, സൂരജ്, രജനീഷ്, സഞ്ജയ് താപുർ, തന്മയ് ഘോഷ് എന്നിവരെയാണ് പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപമുള്ള കുന്നിടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്കും പുഴയിലേക്കും ഇറങ്ങി.
മണ്ണിനടിയിൽ വാഹനങ്ങളും അകപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രിമാർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. നിർമാണ് സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി.
വയനാട്ടിൽ അതിതീവ്ര മഴയാണ് ഇന്നലെ പെയ്തത്. ഇനിയും തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. കുന്നിൻമുകളിൽ നിന്നുള്ള ചെളിവെള്ളം മാറ്റിവിടുന്നതിനായി മൂന്ന് ഹിറ്റാച്ചികളും പത്തോളം തൊഴിലാളികളും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് പ്രദേശവാസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പ്രദേശത്തെയാകെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിന് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായി. പാലത്തിന് അപ്പുറമുള്ള സ്കൂളിൽ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.
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