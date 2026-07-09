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Wayanad Landslide: കള്ളാടിയിൽ ഇന്നും തിരച്ചിൽ തുടരും, രക്ഷാപ്രവർത്തനം മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്ക്

ഇന്നലെ നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ ആരെയും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:45 AM IST
Wayanad Landslide: കള്ളാടിയിൽ ഇന്നും തിരച്ചിൽ തുടരും, രക്ഷാപ്രവർത്തനം മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്ക്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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