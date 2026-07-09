/Wayanad Landslide: കള്ളാടിയിൽ ഇന്നും തിരച്ചിൽ തുടരും, രക്ഷാപ്രവർത്തനം മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്ക്

വയനാട്: കള്ളാടിയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 5 പേരെയാണ് കാണാതായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെയും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിശോധനയിൽ സംശയം തോന്നിയ മൂന്നാം സോണിലും മീനാക്ഷി പുഴയിലും ഇന്നും പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാണാതായവർ ഒഴികിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇന്ന് പുഴയിലും പരിശോധന നടത്തും. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടരുന്ന ശക്തമായ മഴയും പുഴയിലെ ഒഴുക്കും തിരച്ചിലിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
മന്ത്രിമാരായ ടി.സിദ്ദിഖ്, എ.പി അനില്കുമാര് എന്നിവര് ജില്ലയില് തുടരുന്നുണ്ട്. ദുരന്തം അനേഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സമിതി ഇന്ന് രൂപീകരിക്കും. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ദുരന്തസ്ഥലമായ കള്ളാടി സന്ദർശിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
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