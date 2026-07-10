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Wayanad Landslide: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒ‌രാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി; മരണം ഏഴായി, ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഒരാളെ

Wayanad Landslide Death: ദിലീപ് ബിൽഡ് കോൺ കമ്പനിയിലെ സർവേയറായ ബംഗാൾ സ്വദേശി രാഗേഷ് ഗുചെയ്തിന്റെ മൃതദേഹമാണിതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:07 PM IST
Wayanad Landslide: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒ‌രാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി; മരണം ഏഴായി, ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഒരാളെ
Image Credit: Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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