വയനാട്: മേപ്പാടി കള്ളാടിയിലുണ്ടായ മണ്ണിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി ഉയർന്നു. മീനാക്ഷി പാലത്തിൽനിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം താഴെ പുഴയിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ഒടുവിൽ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തത്. കള്ളാടി-ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണ ചുമതലയുള്ള ദിലീപ് ബിൽഡ് കോൺ കമ്പനിയിലെ സർവേയറായ ബംഗാൾ സ്വദേശി രാഗേഷ് ഗുചെയ്തിന്റെ മൃതദേഹമാണിതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഒരാളെക്കൂടിയാണ് ഇവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ളത്. നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന തെരച്ചിലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടുപേരുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. മന്ത്രിമാരായ എ.പി. അനിൽകുമാർ, അഡ്വ. ടി. സിദ്ദീഖ് എന്നിവർ സ്ഥലത്ത് തങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടച്ചുമതലയുള്ള കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപറേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ന് ദുരന്തസ്ഥലം സന്ദർശിക്കും. അതേസമയം, അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ കൃത്യമായ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇതിനായുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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