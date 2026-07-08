Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനും നിർമാണ കമ്പനിയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ, ​ഗുരുതര വീഴ്ച

Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനും നിർമാണ കമ്പനിയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ, ​ഗുരുതര വീഴ്ച

Wayanad Landslide Responsibility: മുന്നറിയിപ്പുകളും നിയമങ്ങളും പൂർണമായും അവ​ഗണിച്ചാണ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് നി​ഗമനം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 08, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:10 AM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനും നിർമാണ കമ്പനിയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ, ​ഗുരുതര വീഴ്ച
Image Credit: Landslide | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Wayanad Landslide: മണ്ണിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ, ഡ്രോൺ ക്യാമറയും കഡാവർ നായകളും തിരച്ചിലിന്
Wayanad Landslide1 hr ago
2
Wayanad Landslide1 hr ago
3
FIFA world cup 20263 hrs ago
4
FIFA world cup 2026Jul 07
5
WayanadJul 07