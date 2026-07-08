/Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനും നിർമാണ കമ്പനിയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ, ​ഗുരുതര വീഴ്ച

വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിന് പിന്നിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതകളും അവഗണിച്ചതിന്റെ ഫലം. കള്ളാടി തുരങ്ക പാത നിർമാണ പ്രദേശത്ത് വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിന് പിന്നിൽ വലിയ അനാസ്ഥയെന്ന് നിഗമനം. മുന്നറിയിപ്പുകളും നിയമങ്ങളും പൂർണമായും അവഗണിച്ചാണ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം.
ഭരണകൂടവും നിർമാണ കമ്പനിയും നടത്തിപ്പുകാരും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും ദുരന്തത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദികൾ ആകുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായ ഇത്തരമൊരു പ്രദേശത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ തുരങ്ക നിർമാണ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ മുൻ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ദുരന്തത്തിൽ ഉത്തരവാദികൾ ആണ്.
1980ന് ശേഷം കള്ളാടിയിൽ നിരവധി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിണറായി സർക്കാരിനും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും വ്യക്തമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പദ്ധതിക്ക് വേഗത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ പ്രദേശം പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമല്ലെന്ന് വാദിച്ചു.
ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷനും കരാർ കമ്പനിയായ ദിലീപ് ബിൽഡ് കോൺ ലിമിറ്റഡും മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ തോതിൽ മണ്ണ് നീക്കിയിരുന്നു. ഈ മണ്ണ് അവിടെ തന്നെ കൂട്ടിയിടാതെ അടിയന്തരമായി മാറ്റണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിർമാണ കമ്പനിയോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ, കമ്പനി ഇത് പൂർണമായും അവഗണിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ജൂൺ ഇരുപതോടെയാണ് സർക്കാർ വീണ്ടും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും നിർദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിലവിലെ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും പ്രകൃതിക്ഷോഭമാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന വാദമാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കാത്ത കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അനാസ്ഥ കാട്ടി. സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾക്കും ദുരന്തത്തിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്.
മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിലെ വീഴ്ചയും സ്ഥിതി വഷളാക്കി. വയനാട്ടിൽ കനത്ത മഴ തുടർന്നെങ്കിലും അപകടം നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ശക്തമായ മഴ പെയ്തിട്ടും വലിയ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാനും സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല. അപകടത്തിന് ശേഷം മാത്രം റെഡ് അലർട്ട് നൽകുന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ വീഴ്ചയും ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.