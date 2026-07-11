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Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ വിക്രം റാണയ്ക്കായി പരിശോധന തുടരുന്നു; പരിശോധന നടത്തുന്നത് രണ്ടാം നമ്പർ സോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച്

Wayanad Landslide Search: ഇന്നലെ രാകേഷ് കുജേതിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മീനാക്ഷി പുഴയിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ താഴെ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 11, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:11 AM IST
Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ വിക്രം റാണയ്ക്കായി പരിശോധന തുടരുന്നു; പരിശോധന നടത്തുന്നത് രണ്ടാം നമ്പർ സോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
Image Credit: Wayanad | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ വിക്രം റാണയ്ക്കായി പരിശോധന തുടരുന്നു; പരിശോധന നടത്തുന്നത് രണ്ടാം നമ്പർ സോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
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