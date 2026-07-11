/Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ വിക്രം റാണയ്ക്കായി പരിശോധന തുടരുന്നു; പരിശോധന നടത്തുന്നത് രണ്ടാം നമ്പർ സോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച്

വയനാട്: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ ഹിമാചൽപ്രദേശ് സ്വദേശി വിക്രം റാണയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രത്യേക മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിരച്ചിൽ നടതത്താനാണ് തീരുമാനം.
പല വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളും നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ഇന്നലെ രാകേഷ് കുജേതിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മീനാക്ഷി പുഴയിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ താഴെ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്ന ദിലീപ് ബിൽഡ് കോണിലെ സർവേയർ ആയിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ രാകേഷ് കുജേത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ വിക്രം റാണയ്ക്കായാണ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നത്.
ദിലീപ് ബിൽ കോണിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജരാണ് വിക്രം റാണ. ഇന്നലെ മഴയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും തിരച്ചിലിന് വിഘാതമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ന് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രദേശത്തുള്ളത്. അതിനാൽ തിരച്ചിൽ തടസമില്ലാതെ നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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