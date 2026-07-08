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  • /Wayanad Landslide: മണ്ണിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ, ഡ്രോൺ ക്യാമറയും കഡാവർ നായകളും തിരച്ചിലിന്

Wayanad Landslide: മണ്ണിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ, ഡ്രോൺ ക്യാമറയും കഡാവർ നായകളും തിരച്ചിലിന്

Wayanad Landslide Search Operation: ആരെങ്കിലും മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായി സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 08, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:07 AM IST
Wayanad Landslide: മണ്ണിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ, ഡ്രോൺ ക്യാമറയും കഡാവർ നായകളും തിരച്ചിലിന്
Image Credit: Wayanad Landslide | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Wayanad Landslide: മണ്ണിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ, ഡ്രോൺ ക്യാമറയും കഡാവർ നായകളും തിരച്ചിലിന്
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