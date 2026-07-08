/Wayanad Landslide: മണ്ണിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ, ഡ്രോൺ ക്യാമറയും കഡാവർ നായകളും തിരച്ചിലിന്

വയനാട്: വയനാട് മേപ്പാടി കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അഞ്ച് പേർക്കായി പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. മീനാക്ഷി പാലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
ആരെങ്കിലും മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായി സ്പോട് ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. തിരച്ചിലിനായി ഡ്രോൺ ക്യാമറയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തിരച്ചിലിനായി കഡാവർ നായകളുടെ സേവനവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
റോഡ് ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഊർജ്ജിതമായി തുടരുകയാണ്. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരിച്ച മൂന്ന് പേരും അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്.
വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. മൃതദേഹം എംബാം ചെയ്യുന്നതിന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. മൃതദേഹങ്ങൾ അവരുടെ ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അധികൃതരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും.
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