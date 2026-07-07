Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Wayanad Landslide Shocking Video: മണ്ണും വെള്ളവും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തി, ഓടിയപ്പോൾ കാലുകൾ കുഴഞ്ഞുപോയി; നടുക്കം മാറാതെ വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കൂടമ്മാൾ

Wayanad Landslide Shocking Video: 'മണ്ണും വെള്ളവും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തി, ഓടിയപ്പോൾ കാലുകൾ കുഴഞ്ഞുപോയി'; നടുക്കം മാറാതെ വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കൂടമ്മാൾ

Wayanad Landslide Survivor Story: ബാങ്കിലേക്ക് പോകാനായി ബസ് കയറാനായി വന്നതായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. കുറച്ച് സമയം കൂടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ആയിരുന്നേനെയെന്ന് കൂടമ്മാൾ പറയുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:10 PM IST
Wayanad Landslide Shocking Video: 'മണ്ണും വെള്ളവും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തി, ഓടിയപ്പോൾ കാലുകൾ കുഴഞ്ഞുപോയി'; നടുക്കം മാറാതെ വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കൂടമ്മാൾ
Image Credit: Wayanad | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Palakkad Pocso Cases: പോക്‌സോ കേസുകൾ വർധിക്കുന്നു; ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സ്‌ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവ്‌ നൽകി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല
POCSO case1 hr ago
2
Wayanad Landslide2 hrs ago
3
Wayanad Landslide2 hrs ago
4
Wayanad Landslide2 hrs ago
5
Wayanad Landslide3 hrs ago