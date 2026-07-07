Wayanad Landslide Shocking Video: 'മണ്ണും വെള്ളവും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തി, ഓടിയപ്പോൾ കാലുകൾ കുഴഞ്ഞുപോയി'; നടുക്കം മാറാതെ വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കൂടമ്മാൾ

വയനാട്: 'മണ്ണും വെള്ളവും കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടു, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, ഓടിയിട്ട് എത്തുന്നില്ല കാലുകൾ കുഴഞ്ഞുപോയി' വയനാട് കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട കൂടമ്മാളും ഭർത്താവും നടുക്കത്തോടെ ഓർത്തെടുത്തു.
ബാങ്കിലേക്ക് പോകാനായി ബസ് കയറാനായി വന്നതായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. കുറച്ച് സമയം കൂടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ആയിരുന്നേനെയെന്ന് കൂടമ്മാൾ പറയുന്നു. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വെള്ളവും മണ്ണും ശക്തമായി പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്നതിന്റെയും ഇതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനങ്ങളും ആളുകളും ഒഴുകിപ്പോകുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. പാലത്തിന് സമീപത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കടയിലെ സിസിടിവിയിലാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്.
അപകടത്തിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൂടമ്മാളും ഭർത്താവും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഓടിവരുന്നത് കാണാം. ഇവർക്ക് അരികിലാണ് ഒരു ടാങ്കർ ലോറി ചെളിക്കും വെള്ളത്തിനും ഒപ്പം കുത്തിയൊലിച്ച് വന്നത്.
ശരീരത്തിൽ മണ്ണ് പുതഞ്ഞ കൂടമ്മാളിനെ ഭർത്താവ് മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഇരുവരും കാര്യമായ പരിക്കുകളേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു. ഏഴ് പേരെ കാണാതായതായി മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തുരങ്കപാത നിർമാണ പ്രദേശത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്.
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