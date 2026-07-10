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Wayanad Landslide Tragedy: കള്ളാടിയിൽ കാണാതായ 2 പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും

Wayanad Landslide Updates: ഇന്ന് മീനാക്ഷിപുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സോൺ ഒന്നിലും മൂന്നിലുമാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുക.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 10, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:48 AM IST
Wayanad Landslide Tragedy: കള്ളാടിയിൽ കാണാതായ 2 പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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