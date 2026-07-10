/Wayanad Landslide Tragedy: കള്ളാടിയിൽ കാണാതായ 2 പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും

വയനാട്: കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ 2 പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും. തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് നാലാം ദിവസമായിട്ടും രണ്ടുപേർ ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്താണ്.
ഇന്നലെ 3 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തുന്നത് എന്ഡിആര്എഫ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന, പോലീസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. നിലവില് സോണ് ഒന്ന്, മൂന്ന് മേഖലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വ്യാപക തിരച്ചില് നടത്തുന്നത്. ഇനി രണ്ട് പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ കരാർ കമ്പനിയുടെ ഗുരുതര അനാസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഭിത്തിയില് വിള്ളലെന്ന ജിയോളജിക്കല് സര്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. അതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിര്മ്മാണത്തിലെ അപാകതകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിര്മ്മാണ ചുമതലയുള്ള ദിലീപ് ബില്ഡ്കോണിന് ജൂണ് 14 ന് ജിഎസ്ഐ റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ റിപ്പോര്ട്ട് കമ്പനി അവഗണിച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
റിപ്പോർട്ടിൽ റോക്ക് നെയിലിംഗ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് സോയില് നെയിലിംഗ് നടത്തിയതായുള്ള സാങ്കേതിക പിഴവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം വാര്ന്നു പോകാനുള്ള മതിയായ ദ്വാരങ്ങള് വീപ്പ് ഹോള്സ് ഇല്ലാതിരുന്നതും ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിഎന്നും മുന്നറിയിപ്പുകള് അവഗണിച്ചത് ദുരന്തത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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