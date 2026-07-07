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Wayanad Landslide Video: കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളവും മണ്ണും; വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ- VIDEO

Wayanad Landslide Shocking Video: മണ്ണിടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതോടെ ഇതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മണ്ണും വെള്ളവും കുതിച്ചെത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:17 PM IST
Wayanad Landslide Video: കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളവും മണ്ണും; വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ- VIDEO
Image Credit: Video | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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