/Wayanad Landslide Video: കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളവും മണ്ണും; വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ- VIDEO

വയനാട്: മേപ്പാടിയിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണം നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. മണ്ണിടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതോടെ ഇതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മണ്ണും വെള്ളവും കുതിച്ചെത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
പാലത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടയിലെ സിസിടിവിയിലാണ് ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. അപകടത്തിന്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. ടാങ്കർ ലോറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മണ്ണിനും ചെളിക്കും ഒപ്പം തെന്നി വരുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
നിരവധി ആളുകൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ചെളിയിൽ വീഴുന്നതും കാണാം. ആളുകൾ ചെളിവെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
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