Wayanad Car Fire: വയനാട്ടിൽ കാർ കത്തി ഒരു മരണം; ഭാര്യയും മക്കളും പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിൽ, ദുരൂഹത

വയനാട്: മാനന്തവാടിയിൽ യുവാവ് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കി. കണ്ണൂർ സ്വദേശി സജീർ ആണ് മരിച്ചത്. മാനന്തവാടി എരുമത്തെരുവിൽ രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പൊള്ളലേറ്റ ഇയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും ചികിത്സയിലാണ്. സജീർ കാറിനുള്ളിൽ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചന.
ജീവനൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സജീർ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാനന്തവാടിയിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരി ഇസി ബാപുവും പൂച്ചക്കല്ല് റഫീക്കും ആണ് തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് സജീർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ സജീർ, തീ കൊളുത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് കാറിലിരുന്ന് പകർത്തിയ വീഡിയോയിലാണ് താൻ ചതിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
മാനന്തവാടി സ്വദേശി ഇ.സി. ബാപു, പൂച്ചാക്കൽ സ്വദേശി റഫീഖ് എന്നിവരാണ് തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെന്നും സജീർ വീഡിയോയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കുട്ടയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ താൻ ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ബാപു ഈ കെട്ടിടം കൈക്കലാക്കി തന്നെ വഞ്ചിച്ചെന്നുമാണ് സജീർ പറയുന്നത്.
നൽകിയ തുകയിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് തിരികെ ലഭിച്ചത്. ബാക്കി തുക നൽകാതെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് മാറ്റുകയും അത് വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തത് തന്നെ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയെന്നും സജീർ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തന്റെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ബാപുവിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കണമെന്നും ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കാറിലിരുത്തി ബാപുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ചുകയറ്റിയ ശേഷമാണ് സജീർ തീകൊളുത്തിയത്. സജീർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു.
ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഭാര്യയെയും പരിക്കേറ്റ മക്കളെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവരമറിഞ്ഞ് അഗ്നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും എത്തുമ്പോഴേക്കും കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തിയമർന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
