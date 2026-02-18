Wayanad News: വയനാട്ടിൽ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കി; കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തലായിരുന്നുവെന്ന് വിവരം

വയനാട്: പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കി. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടി കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. കുട്ടിക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കുട്ടിയെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നില്ല.
2024 മുതൽ പെൺകുട്ടി പലതവണ പീഡനത്തിനിരയായിട്ടുണ്ട്. പീഡനക്കേസിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവും അയൽക്കാരനുമായിരുന്നു അറസ്റ്റിലായത്.
