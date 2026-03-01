വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള സർക്കാർ ടൗൺഷിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ടൗണ്ഷിപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട വീടുകളുടെ താക്കോല് ദാനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്വഹിച്ചു. അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുന്പ് പുനരധിവാസം പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
2024 ജൂലൈ 30ന്റെ രാവിൽ മുണ്ടക്കൈയുടെയും ചൂരൽ മലയുടെയും മണ്ണിൽ ദുരന്തം പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാമവും നാന്നൂറോളം മനുഷ്യരും തീരാ നോവായി മാറി. ജീവൻ മാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓടിയവർ അതിജീവനത്തിനായി കണ്ണീർ പൊഴിച്ചപ്പോൾ നാട് മുഴുവൻ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി.
ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം സങ്കടം തളംകെട്ടി നിന്ന ആ ജനതക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തലിന്റെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങി. സർക്കാർ നിർമിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായ 178 വീടുകളുടെ കൈമാറ്റമാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ താക്കോൽ കൈമാറ്റവും പട്ടയ വിതരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുന്പ് പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യം. ബാക്കിയുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വരും മാസങ്ങളില് കൈമാറും. പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ചു. വ്യാജപ്രചരണങ്ങളും കേന്ദ്രസഹായ നിഷേധങ്ങളുമുണ്ടായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടാണ് വയനാട് ടൗണ്ഷിപ്പ് യാഥാർഥ്യമായതെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങള് കല്ല് മാത്രം ഇടുന്നവരല്ല, കല്ലിന് മേലെ കല്ലുവെച്ച് വീടുവെക്കുന്നവരാണെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 178 വീടുകളാണ് അതിജീവിതർക്ക് നൽകുക. ഏഴ് സെൻ്റിൽ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ആണ് ഓരോ വീടും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, എകെ ശശീന്ദ്രൻ, ഒആർ കേളു എന്നിവരും ജില്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.
